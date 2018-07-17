أفضل حارس بالعالم على أعتاب ريال مدريد



أفادت تقارير صحفية اسبانية، باقتراب انضمام الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الانجليزي إلى ريال مدريد.

وأكدت صحيفة ماركا، أن ريال مدريد قد يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، عن التوقيع مع كورتوا، مقابل 35 مليون يورو.

وأوضحت أن كورتوا هو الاسم الذي تم اختياره، لتعزيز مركز حراسة مرمى الملكي، الذي شكل أزمة لريال مدريد، في السنوات الأخيرة، بعد رحيل إيكر كاسياس.

وذكرت الصحيفة، أن استقدام كورتوا، مقابل 35 مليون يورو، يعد أمرا مثاليا للملكي، نظرًا لرغبة تشيلسي، في الاستفادة ماليًا من الحارس، الذي ينتهي عقده مع البلوز العام المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في الميركاتو الشتوي المقبل.



وتابعت أن تألق كورتوا رفقة منتخب بلاده في كأس العالم، وحصوله على جائزة أفضل حارس في المونديال، من الأسباب التي دفعت الريال، لمحاولة إتمام الصفقة بشكل عاجل.

يذكر أن كورتوا، سبق له خوض تجربة مميزة في الليجا، عن طريق أتلتيكو مدريد، الذي لعب له معارًا من تشيلسي، ونجح مع الروخي بلانكوس، في اقتناص لقب الدوري الإسباني.