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مصرع طالبة وإصابة 7 في حادث سير بالقرب من الجامعة الأمريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:24 - 17 يوليو 2018
الشابة المتوفى وزوجها المصاب بالحادث الشابة المتوفى وزوجها المصاب بالحادث
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لقيت طالبة في الجامعة العربية الأمريكية مصرعها، اليوم الثلاثاء، وأصيب 7 آخرون من بينهم زوج المتوفية، في حادث سير وقع بين مركبتين بالقرب من الجامعة جنوب جنين.

وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في قباطية مصطفى كميل، ومدير اسعاف الهلال في جنين محمود السعدي، أن الطالبة هزار غالب حسين (22 عاما) من بلدة عرابة البطوف من داخل أراضي الـ48 لقيت مصرعها وأصيب 7 آخرون، بينهم اصابة خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

يذكر أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم في حوادث سير متفرقة جنوب جنين خلال العشرين يوما الماضية وهي النسبة الأعلى بين محافظات الضفة.

 

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