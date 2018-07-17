"فتا" تختتم مشروع علاج العقم في مخيمات لبنان

نظم المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني "فتا" حفل اختتام مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب في مخيمات لبنان الممول من رجال أعمال فلسطينيين وعرب.

واستفاد من المشروع 60 حالة من مختلف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة.

وحضر الحفل الذي تخلل عدة فقرات وكلمات، شخصيات وطنية ومجتمعية فلسطينية ولبنانية وعموم المستفيدين من المشروع الخيري وحشد من اللاجئين الفلسطينيين.

وأثنى المستفيدون من المشروع في كلمة الأهالي بالدور الإنساني الكبير لرجال الأعمال الفلسطينيين والعرب ومساهماتهم السخية في سبيل دعم صمود اللاجئين وابناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات من خلال المشاريع الخيرية والإنسانية التي ينفذها مركز فتا.

كما وأشاد الحضور برعاية واهتمام د.جليلة دحلان باللاجئين في مخيمات لبنان والعمل على حشد الدعم والتمويل في سبيل تخفيف معاناتهم وسد احتياجاتهم وتحسين ظروف حياتهم.

هذا وأكد مركز فتا خلال الحفل على مواصلة جهوده بدعم شركاءه بالعمل الإنساني في خدمة الشعب الفلسطيني والعمل على دعم صموده.









