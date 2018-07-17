صحيفة: تكلفة مبنى السفارة الأميركية في القدس يفوق 100 مرة التكلفة الأولية

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن بناء مبنى جديد لسفارة الولايات المتحدة في القدس سيكلف السلطات الأميركية 21.2 مليون دولار، ما يفوق 100 مرة التكلفة الأولية المخصصة لذلك.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن شركة البناء التي تعاقدت مع السلطات الأميركية، ستنصب في مبنى السفارة الجديدة منظومات أمن متطورة وباهظة التكاليف.

ونقلت وثائق تعرض العقد الموقع بين السلطات الأميركية وشركة Desbuild Limak D&K التي ستقوم بوضع وتطوير منظومات الأمن المعقدة للسفارة، موضحة أن الولايات المتحدة قد صرفت 335.4 ألف دولار لإصلاح مجمع القنصلية الأميركية قبل افتتاح السفارة فيه يوم 14 مايو الماضي.

وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن رجح في مارس الماضي أن تقدر تكلفة السفارة الجديدة في القدس نحو 250 ألف دولار.

وتخطط الولايات المتحدة لإكمال بناء الموقع الدائم للسفارة مع نهاية العام الجاري.