طواقم الاحتلال تقتحم مدرسة في القدس

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال من قسم الضريبة والممتلكات "الأرنونة" تحرسها قوة عسكرية، اليوم الثلاثاء، المدرسة النظامية الابتدائية بحي شعفاط وسط القدس المحتلة.

يذكر أن هذه المدرسة فرع من المدرسة الأم الكائنة بحي بيت حنينا شمال القدس، والتي تعتبر من أعرق المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة، والتي رفضت كل إغراءات الاحتلال لإدخال المنهاج "الإسرائيلي" للتعليم في القدس، وتتبع المدرسة مديرية التربية والتعليم في القدس المحتلة.

وقالت مصادر إعلامية في القدس: إنه لم يرشح أي شيء عن ماهية وهدف الاقتحام للمدرسة حتى الآن.