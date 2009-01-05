باراك: أهداف العملية العسكرية في غزة لم تتحقق بعد

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

زعم وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك قبل ظهر اليوم أن قوات الاحتلال قد وصلت إلى إلى جميع الأهداف البرية التي حُددت لها سلفاً بحيث أصبح قطاع غزة بأكمله خاضعاً لحصار جزئي.

غير انه اضاف ان اهداف العملية ككل لم تحقق بعد وعليه فان العملية ستستمر.

واكد براك ان اسرائيل تتابع عن كثب تطورات الاوضاع في شمال البلاد وان قوات الاحتلال مستعدة لمواجهة اي طارئ هناك.

وجدد براك تأكيده على اعتزام إسرائيل تحقيق الأهداف التي وضعتها للعملية متمثلة باستعادة الهدوء والطمأنينة لمنطقة جنوب "اسرائيل".