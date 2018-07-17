ثابت: تعطل خط "8" المغذي لمحافظة خان يونس بالكهرباء

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة، محمد ثابت، تعطل خط رقم 8 المغذي لمحافظة خان يونس بسبب انقطاع "كيبل" أساسي من داخل الأراضي المحتلة.

وأوضح ثابت لمراسلنا، أنه يجري العمل على إصلاح الخط، متوقعاً عودته للعمل خلال الساعات القادمة، لضمان تدفق الكهرباء لمحافظة خان يونس.

وأضاف: "خلال اليومين الماضيين واجهنا العديد من المشاكل في خطوط الكهرباء الإسرائيلية المغذية للقطاع، فقبل 3 أيام انقطع خط جباليا المغذي لمنطقة الشمال واستمر الانقطاع لمدة 24 ساعة، كذلك تم إصلاح خط 9 المغذي لمحافظة رفح بعد انقطاعه لعدة ساعات".

وتابع: "أما خط الشعف ما زال متعطل منذ 5 أيام وهو المغذي لمحافظة غزة، وتم تعويضنا من خط بديل لكن بقدرة أقل تصل إلى 350 أمبير".

وأشار ثابث إلى أن محافظتي خان يونس ورفح كانتا تعتمدان بشكل أساسي على الخطوط المصرية، لكن هذه الخطوط متعطلة بشكل كامل منذ 5 أشهر.

وبيّن أن المعضلة التي يواجهها قطاع الكهرباء في غزة هو محدودية الكهرباء الداخلة مع استمرار عملية الانقطاعات التي تحدث ارتباك في جدول توزيع الكهرباء، لافتاً إلى أن الجدول المعمول به هو 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة فصل.

وذكر ثابت أنه تحدث إصلاحات في الخطوط لكن الانقطاعات تؤثر على حصص المواطنين الذين ينتظرون أحياناً 16 ساعة للحصول على حصصهم من الكهرباء.