فتوح: لم يتم إدخال أي نوع من البضائع عبر "كرم أبو سالم"

أكد رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة، رائد فتوح، إن سلطات الاحتلال لم يقم بإدخال أي نوع من البضائع إلى القطاع عبر كرم أبو سالم منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي بشكل كامل وحتى إشعار آخر، وتقليص مساحة الصيد من 6 ميل إلى 3 ميل بحري.

ويعتبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد لسكان القطاع الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية في ظل استمرار الحصار وشديد الإجراءات على حركة دخول وخروج البضائع.

ويأتي هذا القرار عقب أسبوع من قرار حكومة الاحتلال تقليص البضائع الموردة إلى القطاع عبر المعبر، ومنع التصدير عبره، مدعيةً أن ذلك جاء بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع.