لهذا السبب تم طرد الصحفي الفلسطيني من مؤتمر بوتين ترامب!

نشرت وسائل إعلام مشاهد تظهر لحظة طرد صحفي فلسطيني حضر مؤتمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وفور قيامه برفع لافتة كتب عليها "معاهدة حظر الأسلحة النووية"، تدخل رجال الأمن لإبعاد الصحفي الفلسطيني، سام حسيني، المقيم في الولايات المتحدة.

وذكر صحفيون أن سام حسيني حضر إلى مؤتمر هلسنكي لنقل وقائعه لصالح مجلة "ذا ناشن" الأسبوعية في الولايات المتحدة، وهو يعمل أيضا مديرا للاتصالات في معهد "Institute of Public Accuracy" بواشنطن.

وأبدت مجلة "ذا ناشن" (The Nation) استياءها من الطريقة التي عومل بها سام الحسيني، والذي أخرج بالقوة من قاعة المؤتمر.

يذكر أن اللافتة التي رفعها الصحفي الفلسطيني تشير إلى أول معاهدة دولية من نوعها بشأن حظر الأسلحة النووية، والتي تبنتها الأمم المتحدة يوم 7 يوليو/ تموز 2017، بعد موافقة نحو ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.