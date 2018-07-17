"سكايب" يطلق ميزة طال انتظارها منذ إطلاقه قبل 15 عاما

تقوم شركة "مايكروسوفت" حاليا بمساع لإضافة ميزة طال انتظارها في تطبيق المحادثات الشهير "سكايب"، منذ أن تم إطلاقه قبل 15 عاما.

تعمل "مايكروسوفت" مؤخرا على إضافة ميزة تسجيل المكالمات التي تتم عبر "سكايب"، على أن يتوافر السجل الخاص بها عبر مكتبة "كلاود"، وهو ما سيتيح الوصول إلى تسجيلات المكالمات عبر العديد من الأجهزة الذكية، بما في ذلك "ويندوز" و"ماك" و"آي أو إس" و"أندرويد"، وحتى "لاينوكس"، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

وبمجرد بدء تسجيل المكالمة، فإنه يتم إخطار الجميع في المكالمة بأن الاتصال يتم تسجيله، كما يوضح فريق "سكايب" في شركة "مايكروسوفت".

هذه هي المرة الأولى، التي يزود فيها "سكايب" مسجل للمكالمات، منذ أن تم إطلاقه قبل 15 عاما، إذ كان مستخدمه يضطرون في الماضي للاعتماد على تطبيقات خارجية من أجل تسجيل المكالمات، وأشهرها "أفاير".

أيضا تشمل خطط تطوير "مايكروسوفت" لتطبيقها "سكايب"، إجراء تحديث على نسخته الخاصة بالكمبيوتر، لتكون أشبه بنسخة الهاتف الذكي.