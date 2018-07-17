عشرات المتطرفين اليهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المتطرفين اليهود صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد شهود عيان، أن شرطة الاحتلال، نشرت عناصرها إضافة لعناصر من القوات الخاصة المدججة بالسلاح بين جنبات المسجد الأقصى، تمهيداً لاقتحام المستوطنين اليهود للمسجد من "باب المغاربة".

يُشار إلى أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية حيث تقوم الشرطة الإسرائيلية بتنسيق دخولهم من "باب المغاربة" الذي يخضع لسيطرتها بشكل كامل منذ احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس.