الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من الضفة ويستولي على أموال بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، 11 مواطناً على الأقل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فجر اليوم، خلال اقتحامات متعددة، شهدت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

واندلعت مواجهات في أبو شخيدم شمال رام الله وشارع القدس جنوب المدينة، وفي مدينة نابلس. كما اقتحام قرية الزاوية قرب سلفيت وتفتيش منازل المواطنين.

واستولت قوات الاحتلال على أموال من منزل المواطن سفيان زكي بحر، واقتحمت منزل الأسير تقي الدين فحجان في بيت أمر شمال الخليل.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الثلاثاء:

١. لؤي تيسير دويكات- بيتا جنوب نابلس

٢. عبد الله وليد خريوش- بيتا جنوب نابلس

٣. طه التيتي- نابلس

٤. المحرر أحمد عامر نصار- مادما جنوب نابلس

٥. محمد خالد الشيخ - بيت لحم

٦. رامي سليم الرفاتي- بيت لحم

٧. محمد مدحت عيسى- الخضر جنوب بيت لحم

٨. أحمد عودة عيسى- الخضر

٩. مصعب أبو عموص- الخضر

١٠. وجدي موسى- الخضر

١١. كرم صبيح- الخضر