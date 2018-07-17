الاحتلال يزعم: حماس بدأت باستغلال الطيور البرية في عمليات الحرائق

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس بدأت باستغلال الطيور البرية في عمليات الحرائق في التفافي غزة، وفقاً لصحيفة "اسرائيل اليوم"

و قالت الصحيفة:” خطوة تشكل نقلة جديدة في إرهاب الحرائق، طير مفترس به خيط وفي نهايتة مادة قابلة للاشتعال عثر عليه في منطقة غلاف غزة، التقديرات أن حركة حماس تحاول زيادة مدى الحرائق”.

وتابعت الصحيفة العبرية، حركة حماس وجدت مساعد جديد في “إرهاب الحرائق”، طير مفترس من عائلة الصقور عثر عليه اليوم الاثنين قرب الجدار، من الصورة التي نشرتها “هيئة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية” يمكن ملاحظة أن الصقر كان متصلاً بسلك مع مادة قابلة للاشتعال في النهاية، واندلع حريق على بعد عشرة أمتار من موقع الصقر.

وقالت الصحيفة العبرية، من الواضح أن هدف حماس من إرسال الصقر الوصول إلى مسافات بعيدة عن تلك التي تصلها الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وفي سياق الحديث عن القضية نفسها قالت الصحيفة العبرية، تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس تقوم بتطوير منظومة لطائرات خفيفة مشتعلة، والجيش يستعد بما يتناسب مع هذه التقديرات.