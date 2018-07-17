صحيفة عبرية تزعم: حماس بدأت تستغل الطيور البرية في الحرائق

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس بدأت باستغلال الطيور البرية في عمليات الحرائق في مستوطنات غلاف غزة، حسب صحيفة إسرائيل هيوم العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، هناك تطور نوعي في إشعال الحرائق في مستوطنات غلاف غزة من قبل حركة حماس، حيث بدأت باستخدام طير مفترس به خيط وفي نهايته مادة قابلة للاشتعال عثر عليها في منطقة غلاف غزة، والتقديرات أن حركة حماس تحاول زيادة مدى الحرائق".

وتابعت الصحيفة، أن حماس وجدت مساعد جديد في "الحرائق"، طير مفترس من عائلة الصقور عثر عليه اليوم الاثنين قرب الجدار، من الصورة التي نشرتها "هيئة حماية الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" يمكن ملاحظة أن الصقر كان متصلاً بسلك مع مادة قابلة للاشتعال في النهاية، واندلع حريق على بعد عشرة أمتار من موقع الصقر.

وقالت الصحيفة العبرية، من الواضح أن هدف حماس من إرسال الصقر الوصول إلى مسافات بعيدة عن تلك التي تصلها الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وفي سياق الحديث عن القضية نفسها قالت الصحيفة العبرية، تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس تقوم بتطوير منظومة لطائرات خفيفة مشتعلة، والجيش يستعد بما يتناسب مع هذه التقديرات.