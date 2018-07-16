مارادونا يصل بيلاروسيا لمباشرة مهام رئاسته لنادي بريست

وصل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الإثنين، إلى بيلاروسيا لبدء مهامه الجديدة في رئاسة نادي دينامو بريست.

ولم يتواجد مارادونا (57 عامًا) في مقر النادي منذ الإعلان عن القرار الخاص بتوليه رئاسته في مايو/ أيار الماضي.

وفي مؤتمر صحفي، قال مارادونا "أتذكر جيدًا مجموعة من الرؤساء أمثال فيدل كاسترو، تشافيز، القذافي، وأعرف أيضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واليوم سأتصور مع لوكاتشنكو رئيس بيلاروسيا، آمل بعد ذلك أن يصبح مشجعًا لفريقنا".

مارادونا (57 عامًا) أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والموهبة العالمية الأبرز في ملاعب كرة القدم حتى الآن، لعب للعديد من الأندية أبرزها بوكا جونيورز ونيولز أولد بويز الأرجنتينيين وبرشلونة وإشبيلية الإسبانيين، ونابولي الإيطالي.

ودرب منتخب الأرجنتيني الأول خلال المدة من 2008 إلى 2010، كما درب الثنائي الإماراتي الوصل والفجيرة.