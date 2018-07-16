ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

اكتشاف طريقة لمنع تطور المرحلة الأخيرة من السرطان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:12 - 16 يوليو 2018
علماء علماء
مشاركة

اكتشف علماء جامعة تولين الأمريكية أن بعض أنواع الأدوية المستخدمة في علاج السرطان يمكنها وقف انتشار المرض في مرحلته النهائية.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن هذه الأدوية تمنع انتقال الإشارات الكيميائية عبر الإكسوزومات (الحويصلات خارج خلوية) بين الخلايا السرطانية.

وتعد الإكسوزومات فقاعات مجهرية تتكون من غشاء دهني وتحتوي على جزيئات بروتينات الحمض النووي.

وقد اتضح أن الإكسوزومات التي تفرزها الخلايا السرطانية تحتوي على مواد تحفز نمو الأورام. فمثلا، يمكن أن تنقل هذه الفقاعات الجينات الورمية إلى الخلايا المجاورة، ما يزيد من انتشار المرض. كما قد تحتوي هذه الفقاعات على عوامل تكبح نشاط النظام المناعي.

ودرس العلماء 4580 مستحضرا دوائيا، تسمح إدارة الدواء والغذاء باستخدامها. وقد اتضح أن 22 منها بما فيها مضادات حيوية ومضادات للفطريات والالتهابات، يمكنها منع انتشار الإكسوزومات من خلايا سرطان البروستاتا وتمنع تطور الورم.

متعلقات