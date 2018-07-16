ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

مادة غذائية تمنع الإصابة بالسرطان وتوقف نموه!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:02 - 16 يوليو 2018
اغذية اغذية
مشاركة

وجد علماء أمريكيون أن تناول أحماض دهنية من نوع معين يمكن أن يمنع الإصابة بالسرطان وأن يوقف انتشاره أيضا.

ونشرت مجلة "MedicalXpress" أن العلماء أكدوا على فائدة تناول أوميغا 3 لتفادي الإصابة بالأورام الخبيثة وتطورها إن وجدت لدى الإنسان.

وقال الخبراء، إن تناول أوميغا 3 يساعد الجسم على إنتاج الكانابينويد والإيبوكسيدات خلال عملية التمثيل الغذائي (الأيض). وساعدت هذه المركبات الكيميائية، التي أنتجها الجسم بتنشيط من أوميغا 3، على قتل الخلايا السرطانية لدى فئران التجارب، وأبطأت تكوين أوعية دموية جديدة مرتبطة بأنسجة سرطانية.

كما أن الكانابينويد والإيبوكسيدات، قمعت هجرة الخلايا المصابة بالسرطان إلى أنسجة أخرى في الجسم وأوقفت المضاعفات الخطيرة التي يسببها مرض السرطان عادة.

يذكر أن المأكولات البحرية وبذور الكتان تعد من أهم مصادر أوميغا 3. 

 

متعلقات