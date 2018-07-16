مادة غذائية تمنع الإصابة بالسرطان وتوقف نموه!

وجد علماء أمريكيون أن تناول أحماض دهنية من نوع معين يمكن أن يمنع الإصابة بالسرطان وأن يوقف انتشاره أيضا.

ونشرت مجلة "MedicalXpress" أن العلماء أكدوا على فائدة تناول أوميغا 3 لتفادي الإصابة بالأورام الخبيثة وتطورها إن وجدت لدى الإنسان.

وقال الخبراء، إن تناول أوميغا 3 يساعد الجسم على إنتاج الكانابينويد والإيبوكسيدات خلال عملية التمثيل الغذائي (الأيض). وساعدت هذه المركبات الكيميائية، التي أنتجها الجسم بتنشيط من أوميغا 3، على قتل الخلايا السرطانية لدى فئران التجارب، وأبطأت تكوين أوعية دموية جديدة مرتبطة بأنسجة سرطانية.

كما أن الكانابينويد والإيبوكسيدات، قمعت هجرة الخلايا المصابة بالسرطان إلى أنسجة أخرى في الجسم وأوقفت المضاعفات الخطيرة التي يسببها مرض السرطان عادة.

يذكر أن المأكولات البحرية وبذور الكتان تعد من أهم مصادر أوميغا 3.