حماس: الاحتلال يرتكب المزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا

قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع إن قرار الإحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم بالكامل وتقليص مساحة الصيد، وتهديداته المتواصلة لقطاع غزة يعكس نواياه السيئة بتشديد الحصار وإحكامه وارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا في غزة.

و دعا القانوع في تصريح له مساء اليوم الاثنين المجتمع الدولي والعالم أن يخرج عن صمته تجاه ما يمارسه الاحتلال من جرائم بحق الإنسانية.

قرر وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان مع قائد هيئة الاركان غادي ايزنكوت إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع قطاع غزة، ومنع دخول الوقود والغاز، وتقليص مساحة الصيد لثلاثة أميال، حتى يوم الأحد المقبل.

واستثنى القرار دخول المواد الغذائية والأدوية.

وبرر قادة الاحتلال هذا الاجراء بأنه جاء رداً على إطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال منع أكثر من مئة سلعة من دخول قطاع غزة، ومنع التصدير من القطاع الأسبوع الماضي، وشن بعدها عدواناً على القطاع، إلا أن التدخل المصري الأممي حال دون تصاعد الأوضاع وتطورها لعدوان واسع.