الاحتلال يتدرب على " ابواب الفولاذ" لاجتياح غزة

بدأ جيش الاحتلال قبل ايام وبشكل موازي للتوتر بين "اسرائيل" وقطاع غزة بمناورة عسكرية في النقب اطلق عليها " ابواب الفولاذ".

ويحاكي التدريب العسكري احتلال قطاع غزة، حيث يشارك في التدريب مئات الجنود من لواء المشاة، وهم يتدربون على القتال في الاحياء السكنية مثل احياء قطاع غزة، والتدرب على القتال داخل الانفاق واخلاء جرحى من الجنود او المستوطنين .

كما يتدرب الجنود على اقتحام قطاع غزة بالدبابات وقوات المشاة لجانب جمع معلومات عن كبار قيادات حماس من اجل اغتيالهم، ولكن قبل الاجتياح البري يقوم سلاح الجو بتوجيه ضربة قوية لقطاع غزة، مع ذلك يبقى القرار هنا ليس عسكرياً، بل بيد المستوى السياسي نتنياهو وليبرمان والكابنت.

من جانب اخر قالت صحيفة هأرتس بان شهر العسل القصير بين قائد هيئة الاركان العسكرية الجنرال غادي ايزنكوت واليمين المتطرف انتهى.

و وفقا لهأرتس، فتبادل الاتهامات بين وزراء حزب الائتلاف الحكومي في حكومة نتنياهو حول عدم الرد على قطاع غزة تزيد من الضغط على نتنياهو لاتخاذ قرار الحرب وشن عملية عسكرية على القطاع.