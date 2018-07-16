خامنئي: "صفقة القرن" لن تتحقق والقدس عاصمة فلسطين للأبد

أكد قائد الثورة الاسلامية علي خامنئي، أن السياسة الشيطانية الاميركية المسماة "صفقة القرن" لن تتحقق ابدا وان القضية الفلسطينية سوف لن تنسى رغم انف المسؤولين الاميركيين.

وأشار قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله اليوم الاثنين المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج، الى تركيز الاعداء على مواجهة المسلمين خاصة في القضية الفلسطينية وفي قضايا اليمن وقال، ان الاميركيين اطلقوا اسم "صفقة القرن" على سياستهم الشيطانية حول فلسطين ولكن عليهم ان يعلموا بان هذه الصفقة لن تتحقق ابدا بفضل الباري تعالى وان القضية الفلسطينية سوف لن تُنسى رغم انف المسؤولين الاميركيين وستبقى القدس عاصمة لفلسطين.

واكد بان الشعب الفلسطيني سيتصدى لهذه المؤامرة وان الشعوب الاسلامية ستكون داعمة للشعب الفلسطيني واضاف، بطبيعة الحال فان بعض الحكومات الاسلامية التي ليس لها اي ايمان بالاسلام وبسبب الحماقة والجهل والمطامع الدنيوية قد اخذت دور الفدائي للاميركيين ولكن بتوفيق من الله ستنتصر الامة الاسلامية والشعب الفلسطيني على اعدائهم وسيرون ذلك اليوم الذي سيتم فيه اقتلاع جذور الكيان الصهيوني المزيف من ارض فلسطين.