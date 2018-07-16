بوتين لترامب: الكرة في ملعبك

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحدى كرات مونديال 2018 إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إن "الكرة في ملعبك".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع الزعيمين، اليوم الإثنين، عقب لقائهما المغلق في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ومرر بوتين الكرة إلى ترامب "تكريمًا لاستضافة الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك كأس العالم عام 2026".

وردًا على سؤال صحفي حول كأس العالم، قال بوتين: "سيدي الرئيس، سأعطيك الكرة، والآن هي في ملعبك".

واستقبل ترامب موقف بوتين بالضحك والشكر، وقام بالتقاط الكرة ثم إعادة تمريرها إلى زوجته ميلانيا التي كانت في صفوف حاضري المؤتمر الصحفي.

وبدوره أضاف ترامب: "هذا لطيف جدًا، نتمنى أن نقوم بعمل جيد (في مونديال 2026)، وهذه الكرة ستكون من أجل ابني بارون".

وبارون هو الابن الوحيد لترامب وميلانيا، ويبلغ من العمر 12 عامًا.

يشار أن قطر تستضيف الدورة المقبلة من بطولة كأس العالم عام 2022.