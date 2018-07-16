أبرز 7 لاعبين سيرحلون عن برشلونة الموسم الحالي

حدد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني بكرة القدم إرنستو فالفيردي مجموعة اللاعبين الذين خرجوا من حساباته للموسم الجديد 2018/2019.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن فالفيردي طلب من إدارة برشلونة تعجيل رحيل كل من أندريه جوميز، وأليكس فيدال، ومارلون سانتوس، ومنير الحدادي، ودوجلاس بيريرا، ورافينيا، وسيرجي سامبر في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يعمل على رحيل الأسماء المذكورة، قبل بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، في الولايات المتحدة الأميركية.

وتابعت الصحيفة أن اللاعبين المذكورين سلفاً يملكون عدة عروض، ورحيلهم بات قريباً، لكن المعضلة تكمن في دوجلاس بيريرا الذي لا يملك أي عروض لرحيله حتى الآن.