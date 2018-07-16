الحكم بالسجن 14 عامًا لشاب من الخليل أدين بعملية طعن

قضت محكمة الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، بالسجن 14 عاما على الشاب حمزة فايز أبو الفيلات (26 عاما) من مدينة الخليل، بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن والتسبب بجراح لفتاة "إسرائيلية".

وأصدرت المحكمة أيضًا قرارا بدفع تعويضات مالية بقيمة 500 ألف شيكل للفتاة المصابة بزعم إصابتها بجراح خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر" قضت بالسجن الفعلي على أبو الفيلات وتغريمه، وذلك بعد إدانته في تنفيذ عملية طعن في منطقة المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015.

وإلى جانب السجن الفعلي، فرضت عليه المحكمة السجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 أعوام، وألزمته بدفع تعويضات مالية للفتاة بزعم أنها أصيبت بجراح خطيرة جراء عملية الطعن، بحسب ما ورد في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال أبو الفيلات وهو أسير محرر، بعد وقوع عملية الطعن عام 2015، حيث اعتقل قرب مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" شمال الخليل بشبهة ضلوعه في تنفيذ عملية الطعن قرب البوابة الأمنية المؤدية لمتجر "رامي ليفي".