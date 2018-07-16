حريق يطال 100 شجرة زيتون معمرة في بلدة كفردان

طال حريق كبير مساء اليوم الاثنين، 100 شجره زيتون معمرة "رومي" من أراضٍ جبليه تقدر بـ30 دونما بمنطقة الوديان غرب كفردان غرب جنين.

وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، بأنه وفور البلاغ عن الحريق توجهت طواقم الدفاع المدني في مركزي جنين واليامون، إلى المكان وعملت على محاصرة النيران وإخمادها والحيلولة دون اتساع رقعتها وحماية الأشجار والأراضي المجاورة .

وناشد الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ فور وقوع الحريق، بهدف التقليل من زمن استجابة طواقم الدفاع المدني لمكان الحدث ما يقلل من حجم الخسائر