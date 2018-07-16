وصول أبطال العالم إلى باريس بعد التتويج بالمونديال

وصلت طائرة المنتخب الفرنسي، اليوم الإثنين، إلى مطار شارل ديغول بالعاصمة باريس قادمة من روسيا بعد التتويج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وحرص اللاعبون على الرقص والاحتفال داخل المطار بالتتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في التاريخ.

كما قام أبطال العالم بالتلويح للجماهير التي تواجدت في المطار للاحتفال معهم باللقب العالمي.

ومن المقرر أن يقوم اللاعبون باستقلال حافلة مكشوفة للاحتفال مع الأعداد الغفيرة من الجماهير التي تنتظرهم في الساحات الكبرى بالعاصمة باريس.

وتوّج المنتخب الفرنسي أمس الأحد بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه وبعد غياب دام 20 عامًا.

وفازت فرنسا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية للمونديال الروسي.