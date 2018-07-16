مهجة القدس: الأسير محمود غنيم يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمود محمد يوسف غنيم (24 عاماً) من بلدة الخضر قضاء مدينة بيت لحم، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة (56) شهراً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 17/11/2013م؛ وأصدرت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة (56) شهراً وغرامة مالية (2000) شيكل، بتهمة مشاركته في نشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر محمود غنيم ولد بتاريخ 04/01/1994م؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر محمود غنيم وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.