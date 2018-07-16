استطلاع "إسرائيلي": 44% يعتبرون أن مقاومة غزة انتصرت في الجولة الأخيرة

قال موقع "والاه" "الإسرائيلي": "إن استطلاعاً للرأي العام أظهر أن نسبة 44% يعتقدون أن المقاومة خرجت ويدها العليا منتصرة من جولة التصعيد الأخيرة مع جيش الاحتلال "الإسرائيليّ" في قطاع غزة، مقابل 27% اعتقدوا أن جيش الاحتلال هو من خرج منتصراً، بينما قال 29% إنهم لا يعرفون من انتصر في هذه المرحلة.

وأضاف الموقع أن 61% من المستطلعين أنه ما كان على جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ يقبل بوقف إطلاق النار في الجولة الحاليّة، بينما اعتقد 27% أن الموافقة على وقف النار كان الخطوة الصّحيحة.

وحول سياسة حكومة الاحتلال "الإسرائيليّة" بشكل عام تجاه قطاع غزّة، بيّن الاستطلاع أن 58% من المستطلعين لا يدعمونها، في حين دعمها فقط 35%.

وردّاً على سؤال حول شنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عملية عسكرية واسعة على غزة، أيّد 45% من المستطلعين ذلك، بينما عارضها 37%.