الاتحاد الطلابي الهندي يعرّض شركة (HP) لخسارة 120 مليون دولار

تواجه شركة "هيوليت باكارد" (HP) احتمال خسارة أكثر من 120 مليون دولار، بعد إقرارا الاتحاد الطلابي الأكبر في الهند دعم حركة المقاطعة (BDS) تضامناً مع فلسطين، ومقاطعة شركات (HP) بسبب تواطؤها الموثق في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وقالت منسقة جنوب آسيا في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل أبورفا غوتام، إن اتحاد الطلاب في الهند (SFI)، والذي يضمّ أكثر من 4 ملايين عضو، انضم إلى الحملة العالمية لمقاطعة شركة (HP) في التاسع من حزيران/ يونيو الماضي، ما يعني أن شركات "هيوليت باكارد" تخاطر بخسارة أكثر من 4 ملايين زبون محتمل في الهند بسبب تواطئها مع الاحتلال.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد فيكرام سينغ، أن حملة مقاطعة شركة (HP) في الهند ستنمو، وأن الاتحاد سيعمل على نشر حركة المقاطعة (BDS) وحملة مقاطعة (HP) في حرم الكليات والجامعات في جميع أنحاء الهند، وإقناع إدارات الجامعات بتبني سياسات المشتريات التي تحظر التعامل مع شركات (HP).

ووفقا لــ(BDS) فإن شركات (HP) توفر التكنولوجيا والخدمات، وتشغل جزءًا هاماً من البنية التحتية التكنولوجية التي تستخدمها إسرائيل في الحفاظ على نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني.

وذكّرت بإعلان 21 كنيسة في الولايات المتحدة نفسها خالية من منتجات شركة (هيوليت باكارد HP)، العام الماضي، بسبب تورطها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.