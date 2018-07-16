بدء اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات العربي بمشاركة فلسطين



بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع العشرين للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة البحرين، بمشاركة دولة فلسطين، اضافة الى عدد من ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.

وأكد مدير ادارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية بهجت أبو النصر، أهمية اجتماع اليوم كوّن اللجنة تعتبر من اللجان الهامة في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

وقال: إن اللجنة ستناقش في اجتماعها المستمر على مدى أربعة أيام، العديد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد، موضحا أن هذا المشروع تم إقراره من قبل اللجنة قبل ذلك ثم عرض على لجنة القانون الجمركي العربي الموحد.

وأضاف أبو النصر، أن اللجنة ستناقش أيضا مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، مشيرا الى أن هذا النموذج تم إعداده وإرساله للدول العربية كافة، وتم الموافقة عليه وإقراره ومن المقرر أن يدخل حيّز التطبيق مع الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

وقال: إن اللجنة ستناقش أيضا إنشاء مركز المعلومات الجمركي العربي، موضحا أن هناك مقترح مطروح على الطاولة أن يتم اعتبار مركز المعلومات الجمركي الخليجي نواه للمركز العربي وتم الطلب من الدول العربية تحديد احتياجاتها من المركز الخليجي ليكون هو المركز المعتمد كمركز معلومات جمركي عربي، كما تناقش اللجنة بنود حول التبادل المعلوماتي الالكتروني بين الدول العربية والمنافذ الجمركية المؤهلة وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.

ومثل دولة فلسطين في الاجتماع كل من : رهام يغمور، وسعادي صوافطة، من الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المُضافة، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.