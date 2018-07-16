تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب حسن شوكة

أكــدت مـؤسـســة مهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى اليوم الاثنين؛ أن الحالة الصحية للأســير المضرب عن الطعام لليوم الـ (44) على التوالي حـسـن حـسـنين حـسـن شـوكـة (30 عاماً)؛ قد شهدت تدهورا ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت المؤسسة أن الأسير شوكة يعاني من حالة تقيؤ مستمرة على مدار الساعة، وكذلك دوخة وعدم اتزان، ولا يستطيع الوقوف نهائيا، وأيضا لا يستطيع التبول إلا بصعوبة بالغة، وكذلك يعاني من وخز وأوجاع حادة وقوية في منطقة القلب بالإضافة لعدم انتظام دقات القلب.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير شوكة والمستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري؛ يعاني أيضا من هزل عام في الجسم، وصعوبة في التركيز والكلام ومن المفترض أن يتم نقله غداً إلى مشفى مدني. نظرا لحالته الصحية المتدهورة.

جدير بالذكر أن الأسير حسن شوكة من مدينة بيت لحم ولد بتاريخ 06/05/1988م؛ وهو متزوج؛ واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 29/09/2017م، بعد شهر من تحرره، ليشرع في إضراب مفتوح عن الطعام استمر لمدة (35) يوماً، وعلقه بتاريخ 14/11/2017م بعد أن استجابت سلطات الاحتلال لمطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه وتوجيه لائحة اتهام له. وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على التهمة الموجهة له، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 03/06/2018م، إلا أن سلطات الاحتلال نكلت بالاتفاق السابق وعادت لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن بنفس اليوم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ومازال مستمرا حتى الآن.