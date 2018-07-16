مجمع ناصر الطبي ينهي استعداداته لعقد المؤتمر العلمي الثامن لأمراض الباطنة



أنهى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استعداداته لتنظيم المؤتمر العلمي الثامن لأمراض الباطنة الذي سيعقد في فندق المشتل في غزة، بعنوان "إجتهد لِتعلم، تَعلَّم لتزدهر"، عصر الجمعة القادم من 20 وحتى 22 تموز/يوليو الحالي.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور محمد خليل زقوت أن المؤتمر الثامن للباطنة يشكل اضافة نوعية هامة على صعيد التعليم الطبي، ويكتسب اهمية بالغة نابعة من القضايا الطبية والمحاور الصحية الشمولية والاوراق الطبية العلمية التي تقدم من قبل اطباء مشهود لهم بالخبرة في مجال اختصاصاتهم.



وأضاف ان المؤتمر ينعقد بمشاركة كوكبة من الاطباء المتميزين في مجالاتهم من كافة القطاعات الطبية، داعيا الى ان يعكس فائدة كبيرة عليهم وعلى الكوادر المشاركة والقطاع الطبي عموما،، لافتا الى ان مجمع ناصر الطبي يؤمن إيماناً راسخاً بأن مثل هذه اللقاءات الطبية سيكون لها الأثر الفعال في تعميق وتوطيد أواصر العلاقة بين المشاركين وتعزز مسيرة البحث العلمي وتبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية.



وقد تقدم "زقوت" بالشكر والتقدير لكافة لجان للمؤتمر، ولكل الشركات الدوائية والمؤسسات الطبية التي قامت بتقديم دعمها لإنجاح هذا المؤتمر.



وأكد الدكتور عمرو الاسطل المنسق العام للمؤتمر، ان المؤتمر يتميز هذا العام بمجموعة ابحاث علمية انجزت في قطاع غزة لتثبت ان القطاع رغم حصاره ، لديه انجازات طبية هامة، مؤكدا على اهمية المؤتمر في ابراز الكوادر الطبية ونقل ما توصل اليه العلم في طب امراض الباطنة وتواصل مهني، واجتماعي بين الأطباء. ويأمل "الأسطل" ان ينجح المؤتمر في تحقيق اهدافه التي وضعها، وعرض توصيات هامة تثري العمل الطبي في قطاع غزة وتعمل على ازدهاره.



وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علاء الدين المصري، أن المؤتمر سيعقد هذا العام بمشاركة واسعة من الاطباء واختصاصي الباطنة في كافة المؤسسات الصحية في قطاع غزة، وأطباء من الداخل الفلسطيني ومن القدس المحتلة، وسيشتمل على مجموعة من الفعاليات تتضمن عرض ابحاث علمية تم انجازها في قطاع غزة وورش علمية متخصصة وأوراق عمل للتدقيق السريري، ودراسة حالات مرضية من داخل المستشفيات بالقطاع، وكما سيكون هناك عرض لآخر التطورات في طب الباطنة، والدليل الارشادي، وسيكون هناك مشاركة بالحضور والمحاضرات لطلبة كليات الطب في الجامعات الفلسطينية.



وأشار "المصري" ان المؤتمر سيتناول 8 أوراق عمل لأبحاث أنجزت في تخصصات الباطنة ( سكر، أورام ضغط، فشل كلوي ـ أمراض السمنة) إضافة إلى عشرات أوراق العمل الأخرى والتي أعدها اطباء واختصاصيين من القطاع.



وأكد رئيس اللجنة العلمية:"إن المؤتمر هذا العام سيكون مميزا عن المؤتمرات السبعة السابقة، حيث سيتم تسليط الضوء على أبحاث علمية تم إنجازها في مستشفيات وجامعات قطاع غزة، وإطلاع المشاركين على كثير من البروتوكلات العلاجية وفق آخر ما تم نشره عالمياً".



وتابع:" سيكون في المؤتمر عرض للعديد من أوراق عمل للتدقيق السريري، ودراسة حالات مرضية صعبة بالمستشفيات، والكثير من المحاضرات في عالم الباطنة" حيث تجاوزت الأوراق المقبولة للمؤتمر أكثر من 33 ورقة تم اعتمادها من اللجنة العلمية للمؤتمر، وقد إلتزمت اللجنة بإعطاء الأولوية لأوراق العمل البحثية التي تخدم القطاع الصحي وتقدم قاعدة مهمة من المعلومات الطبية".



من جهته، صرح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور أحمد الروبي ، أن المؤتمر سيعقد للعام الثامن على التوالي ضمن خطة مجمع ناصر الطبي للارتقاء بالواقع الطبي عامة ولطب الباطنة خاصة، كتقليد تحول الى ظاهرة سنوية، يزود الأطباء بكافة المعلومات الحديثة في كافة فروع امراض الباطنة، وآخر ما تم التوصل اليه العلم وكشف الحالات التي تم معالجتها، فضلاً عن الاطلاع على الخبرات والتجارب العلمية للتعامل مع كافة الحالات المستجدة .



إلى ذلك، دعا رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور مازن صافي، كافة وسائل الإعلام إلى تغطية فعاليات المؤتمر، لما في ذلك من بصمة علمية واضحة في المجال الطبي لقطاع غزة.



وأوضح "صافي" أن المؤتمر الثامن سيشهد تغطية إعلامية هي الأوسع من بين المؤتمرات السابقة، حيث ستشارك أكثر من 20 مؤسسة إعلامية أعلنت مشاركتها في رعاية المؤتمر لهذا العام، وتتنوع بين كافة أنواع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وأشار أن موقع دنيا الوطن سيقوم بالبث المباشر عبر اليوتيوب لفعاليات المؤتمر طيلة الأيام الثلاثة، كما سيكون هناك نشر للمواد العلمية باللغة العربية على موقع المجمع بالفيسبوك.