الهيئة الوطنية تؤكد على استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها

أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، على استمرار وتواصل مسيرات العودة في جمعتها السابعة عشر حتى تحقيق أهدافها بالعودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

ودعت الهيئة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء الاثنين، كافة قطاعات شعبنا للمشاركة في جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين" وذلك بعد عصر يوم الجمعة الموافق 20/7/2018 لنؤكد لكل العالم أن حقوقنا غير قابلة للتصرف أو التفريط وأننا سنواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها.

وشددت الهيئة، على أن المقاومة الباسلة هي الدرع الحامي لجماهير شعبنا في التصدي للعدوان "الإسرائيلي" رافضة ًفرض قواعد اشتباك تستهدف نضال شعبنا في مسيرات العودة وأدواتها وابداعاتها السلمية مؤكدين على الارتباط الوثيق بين الحاضنة الشعبية وقوى المقاومة في مواجهة مسلسل الإجرام "الإسرائيلي" المتواصل.

وطالبت، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة والضفة ممثلة بالوزير جواد عواد لتوفير كافة الاحتياجات الطبية وتسهيل خروج الجرحى للعلاج وإيلائهم الاهتمام العالي "فهؤلاء الابطال وجراحاتهم تاج على رؤوسنا ومن حقهم علينا جميعا أن يتلقوا الخدمة والرعاية والاهتمام لما قدموه من تضحيات عزيزة غالية في سبيل الوطن".

وقالت: "نتوجه بالتحية لأرواح شهداء شعبنا الأطفال لؤي كحيل، أمير النمرة وعثمان حلس وياسر أبو النجا وكافة أطفال فلسطين الشهداء الذين استهدفتهم آلة حرب الاحتلال لتغتال حلمهم في الحياة هذه الآلة الاجرامية التي تعكس إرهاب واجرام وعنصرية هذا الاحتلال مستغلاً صمت العالم على الجريمة المستمرة على الأرض الفلسطينية في غزة والضفة والخان الأحمر في القدس، كما ظهرت وحشية هذا الاحتلال باستهداف واختطاف المصاب آدم عماد سالم وما تعرض له من تعذيب وتنكيل واهمال طبي متعمد داخل مستشفيات العدو الصهيوني أدى إلى بتر ساقه، إن غطرسة الاحتلال وسياسته الفاشية المنظمة تستوجب من المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة الحقوقية والقانونية الوقوف بشكل جدي أمامها للجم قادة العدو وجنوده من ارتكاب المزيد من الجرائم وتقديمهم للمحاكم الدولية.

ووجهت الهيئة الوطنية التحية "والشكر لجمهورية مصر العربية لجهودهم المتواصلة من أجل تحقيق المصالحة واستمرار فتح معبر رفح، آملين تسهيل إجراءات السفر على المعبر للتخفيف من معاناة شعبنا ووقوفهم إلى جانبنا سعيا لوقف عدوان الاحتلال على قطاعنا الصامد".