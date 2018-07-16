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مخربون يفسدون احتفالات فوز فرنسا في كأس العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:09 - 16 يوليو 2018
كاس العالم كاس العالم
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استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المدمع لتفريق الحشود من الشانزليزيه حيث تحولت احتفالات بعض المشجعين إلى أعمال عنف، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية مساء الأحد.

وقالت قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية إن "العشرات من المخربين" اندسوا بين مئات الآلاف من المشجعين الذين تجمعوا في الشارع الفرنسي الشهير للاحتفال بفوز فرنسابأربعة أهداف مقابل هدفين على كرواتيا في نهائي كأس العالم.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن رجلا نقل إلى مستشفى في باريس مصابا بجروح خطيرة في أعقاب مشاجرة، كما قام ما يقرب من ثلاثين شابا بنهب متجر في الشانزليزيه.

وأظهرت اللقطات رجالا يرتدون الأعلام الفرنسية وهم يلقون بمقذوفات على الشرطة ونوافذ المتاجر.

وقالت "بي إف إم تي في" إن المجموعة تفرقت بسرعة واستمرت الاحتفالات في منطقة أبعد من شارع الشانزليزيه بالقرب من ساحة الكونكورد.

وأفادت التقارير بوقوع حوادث أيضا في مارسيليا وأجاكسيو، وكذلك في ليون حيث اشتبك حوالي مئة شخص مع الشرطة.

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