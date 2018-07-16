نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار يستثني الطائرات الورقية المحترقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يستثني الطائرات الورقية والبالونات المحترقة".

وقال نتنياهو، خلال زيارة له اليوم الإثنين إلى بلدة سديروت المتاخمة لقطاع غزة: "لا يوجد وقف لإطلاق النار يستثني الطائرات الورقية والبالونات المحترقة".

ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية إضافته: "إذا لم يُفْهم هذا الأمر بالكلمات، فإنه سيفهم من خلال نشاط الجيش الإسرائيلي"، في إشارة إلى تنفيذ المزيد من الهجمات على مواقع في غزة.

وجاءت أقوال نتنياهو بعد خلافات برزت بين وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني نفتالي بنيت، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، حول سبل التعامل مع الطائرات الورقية المحترقة.