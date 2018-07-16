نتنياهو يهدد: سننتهي من البالونات الحارقة ولا وقف لاطلاق النار

التقى رئيس حكومة الاحتلال بقادة المستوطنات المحيطة بقطاع غزة في مستوطنة سديروت صباح اليوم الاثنين وشارك فيه رؤساء تسع مستوطنات ممن تذمروا لنتنياهو من قلقهم الدائم من الصواريخ الفلسطينية والطائرات الحارقة وعجز جيش الاحتلال عن حمايتهم.

وقال نتنياهو، إن المواجهة الاخيرة قادت، حسب زعمه ، إلى تدمير انفاق ومراكز توجيه لحركة حماس وان هناك تعليمات للجيش بالقضاء على ظاهرة الطائرات والبالونات الحارقة وان هذه المهمة هي قيد التنفيذ حيث ان حلولا عدة باتت امام قيادة الجيش كما قال وستظهر نتائجها قريبا .

ننتنياهو عاد الى تهديداته ضد حماس فقال ان عليها ان تفهم انها تواجه جدارا فولاذيا وان هناك ضربات قاسية ستوجهها اسرائيل في الوقت المناسب.

وقال: إن "إسرائيل" في حالة حرب منذ عقود طويلة ، ومع حماس لا يوجد ما يسمى وقف اطلاق نار، زاعما أن حماس هي التي توقفت من تلقاء ذاتها عن اطلاق الصواريخ دون اي تعهد من جانب اسرائيل.