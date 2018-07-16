يدخل يومه ال44 للإضراب عن الطعام..الأسير حسن شوكة يفقد وعيه خلال زيارة المحامي

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين أن الأسير حسن شوكة فقدَ وعيه أكثر من مرة خلال زيارة المحامي له في معتقل "عيادة الرملة" مع استمرار إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (44) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.

وبين محامي نادي الأسير الذي تمكن من زيارته في معتقل"عيادة الرملة" أن الأسير شوكة حضر للزيارة على كرسي متحرك وبدا عليه الهزال الشديد.

وقال الأسير شوكة للمحامي أنه فقدَ من وزنه (30) كغم منذ أن شرع بإضرابه، ويعاني من آلام حادة في الكلى والعيون والرأس وتقيؤ بشكل مستمر، ومشكلة في نبضات القلب، بالمقابل لفت الأسير إلى أنه لا يوجد حتى اليوم أي بوادر لحوار جدي بشأن قضيته.

وأشار الأسير شوكة أنه مستمر في مقاطعة المدعمات والفحوص الطبية، ويعتمد في إضرابه المفتوح عن الطعام على الماء فقط.

يذكر أن الأسير شوكة اُعتقل في تاريخ 28 آب/ أغسطس 2017 وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري في حينه، حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وفي تاريخ الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2017 أعلن إضرابه عن الطعام حيث استمر لمدة (35) يوماً وعلقه بعد أن جرى تحويل ملفه إلى قضية، وكان من المفترض أن يُطلق سراحه بتاريخ (3) حزيران/ يونيو 2018 إلا أن سلطات الاحتلال حولته مجدداً إلى الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن الأسير شوكة قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من (12) عاماً منها ثمانية أعوام في الاعتقال الإداري.