"أوزكان" تصل تركيا بعد اعتقالها شهراً في سجون الاحتلال

وصلت الفتاة التركية إبرو أوزكان، ليلة الأحد - الاثنين، إلى مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، قادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، عقب إطلاق سراحها، الأربعاء الماضي، بأمر قضائي مشروط.

وحطّت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت على متنها "أوزكان" في مطار إسطنبول، واستقبلها العديد من أقربائها.

وفي وقت سابق، أعلن متحدّث الرئاسة، إبراهيم كالن، الأحد، أن المواطنة التركية إبرو أوزكان، المطلق سراحها في "إسرائيل" بأمر قضائي مشروط، في طريقها للعودة إلى الوطن.

وأضاف كالن في تغريدة على تويتر: "شقيقتنا إبرو أوزكان، التي اعتلقتها "إسرائيل" باتهامات لا أساس لها، في طريقها إلى بلادنا، والرئيس (رجب طيب) أردوغان هاتفها للاطمئنان على سلامتها".

واعتقلت قوات الاحتلال إبرو أوزكان في مطار بن غوريون، يوم 11 يونيو الماضي، خلال عودتها لتركيا، بعد زيارة للقدس استمرّت 3 أيام.

وفي الـ8 من يوليو الجاري، وجه الادّعاء العام للاحتلال لائحة اتّهام بحق أوزكان، شملت 4 اتهامات؛ هي: "مساعدة حركة حماس وتقديم خدمات متنوّعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقوداً من جهة معادية".

غير أن المواطنة التركية رفضت جميع الاتهامات، وأكّدت عدم وجود أي علاقة لها بحركة "حماس"، وفق محاميها عمر خمايسة.

والأربعاء الماضي، أخلى الاحتلال سبيل أوزكان تنفيذاً لقرار سبق أن اتّخذته محكمة عسكرية بشأن تطبيق الإفراج المشروط بحقها.