اليوم : صرف الدفعة المالية للموظفين من فئة 1500 شيقل

بدأت وزارة المالية بغزة صباح اليوم الاثنين، بصرف الدفعة المالية للموظفين الحكوميين من فئة 1500 شيكل فأقل.
وأعلنت الوزارة أمس عن بدء صرف الدفعة عن شهر أبريل الماضي بنسبة 40% وبحد أدنى 1200 شيكل، عبر فروع بنكي الوطني والإنتاج والبريد وفق نظام الفئات.
وذكرت أن التأخر في صرف الرواتب بانتظام والتأخير في الإعلان عن الموعد المحدد للصرف جاء نتيجة صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن الذي نتج عنه انخفاض حاد في الإيراد المحلي، ونقص شديد في التحصيل الداخلي الأمر الذي أدى إلى عجز كبير في السيولة النقدية لأرصدتها في البنوك.
وأكدت الوزارة أن ستواصل سعيها رغم كل العقبات والمعوقات من أجل القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه الموظفين وعموم المواطنين.