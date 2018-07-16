التعليم بغزة تبحث مع مؤسسة ‏CINTA ‎GAZA ‎MALAYSIA ‎‏ تنفيذ مشاريع مشتركة

بحث د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي مع مدير مؤسسة CINTA ‎GAZA MALAYSIA ‎ أ. محمد النوري سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع التعليمي عبر تنفيذ مشاريع تربوية تطويرية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بغزة بحضور أ. معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة، وأ. مدحت الزطمة مدير دائرة العلاقات العامة.

ولفت د. ثابت إلى حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتطوير قطاع التعليم, مثمناً دور المؤسسة في دعم المجتمع الفلسطيني من خلال ما تنفذه من مشاريع مختلفة في ‏قطاع ‏غزة بما فيها قطاع التعليم.‏

واستعرض د. ثابت النشاطات المتنوعة للوزارة وإنجازاتها إضافة إلى رؤية ‏الوزارة ‏ورسالتها واحتياجاتها المستقبلية, مستعرضاً جملة من المشاريع الخاصة بالوزارة والتي ‏تدعم ‏التطور والارتقاء بالتعليم نحو الأفضل.‏

وأشار وكيل الوزارة إلى الحرص الذي توليه وزارته للتعليم المهني والتقني وأنها تعمل بقوة على تطور هذا القطاع, داعياً للاستفادة من التجربة الماليزية في هذا المجال والمجالات كافة.

وسلّم د. ثابت الوفد الزائر حزمة من الاحتياجات الخاصة بالوزارة من بينها مشاريع تعليمية مهمة وهي بحاجة إلى تضافر كل الجهود لتعزيزها وتطويرها.

بدوره ثمن النوري دور الوزارة في مواكبة التطورات العلمية الحديثة, مؤكداً ‏على حرص مؤسسته على تقديم خدماتها لكافة المجالات واستعدادها لدراسة الاحتياجات والمشاريع المقدمة ‏من قبل الوزارة وأن يكون لها دور في خدمة التعليم.‏