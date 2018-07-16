وزير "إسرائيلي" يؤيد استهداف أطفال غزة بقنابل الطائرات مباشرةً

أيّد وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، استهداف أطفال غزّة من مطلقي الطائرات الورقيّة بقنابل الطائرات مباشرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، إن وزير التعليم الإسرائيلي، تساءل خلال جلسة عاصفة للكابينيت الإسرائيلي، أمس، "لماذا لا نستهدف كل من يطلق سلاحًا جويًا على قرانا؟. لا يوجد أي مانع قانوني لذلك؟. لماذا نطلق النار إلى جانبهم وليس إليهم؟. إنهم إرهابيّون بكل معنى الكلمة".

وأضافت الصحيفة أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، رد على بينيت قائلا: "هل تقصد أنّه علينا أن نلقي قنبلة من الطائرة على مطلقي الطائرات والبالونات الحارقة؟" فأجابه بينيت: نعم.

رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، حسم النقاش بالقول إنّه "يجب إنهاء إرهاب الطائرات الورقيّة"، دون إيضاح كيفيّة ذلك.

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