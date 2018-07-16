التربية والتعليم تفتتح العام الدراسي في الخان الأحمر شرقي القدس استثنائياً

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، إطلاق العام الدراسي في مدرسة الخان الأحمر استثنائياً.

وكان وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم قد أعلنت أن الوزارة قررت بشكل مبكر واستثنائياً إطلاق العام الدراسي في مدرسة الخان الأحمر اعتباراً من اليوم، وكلفت مديرية التربية في ضواحي القدس باستكمال التحضيرات لذلك، نظراً لخصوصية الوضع وما يحفل به من معطيات فاقت كل تصوّر من جانب الاحتلال، وانطلاقاً من المعاناة الاستثنائية للتجمع.

ودعا صيدم الكل الفلسطيني إلى مشاركة الطلبة بدء عامهم الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن "لهيب حرارة الصيف مهما بلغ لن يكون أشد من لهيب نار الاحتلال الذي يستهدف مستقبل أجيالنا".

وأشار وزير التربية إلى أنه ومنذ اليوم الأول لإعلان استهداف الخان الأحمر، بادرت قيادة وطواقم الوزارة للتواجد في قلب "الخان"، عبر مخيم صيفي بدأ خلال شهر رمضان المبارك حمل اسم "باقون"، إذ أُطلق المخيم يوم السبت 2/6/2018، وكانت هذه باكورة الردود على قرار الاحتلال باستهداف التجمع، مشيراً إلى أن إسناد "الخان الأحمر" تواصل بإطلاق الوزارة حملة "إحموا مدرستنا"؛ عبر مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 11/6/2018، بمشاركة مؤسسات حقوقية ودولية منها اليونسكو واليونيسف، حيث كانت هذه ثاني الفعاليات الوطنية المساندة للخان، مجدداً التأكيد، ومن قلب الخان الأحمر، على رسالة الوزارة بالبقاء إلى جانب هذا التجمع ودعمه بكل الإمكانات.

وتطرق الوزير إلى إعلانه السابق بتاريخ 3/7/2018 عن استحداث صفوف إضافية غير الموجودة حالياً في مدرستي الخان الأحمر وأبو نوار، مع ما قد يتطلبه ذلك من إعادة برمجة الدوام في ضوء منع الاحتلال بناء أي غرف صفية جديدة، مشيراً من جديد إلى أن الوزارة ستفتتح .







