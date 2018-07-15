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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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التوت يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب

  • فلسطين اليوم
  • 23:35 - 15 يوليو 2018
توت توت
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أجرى باحثون من كلية الملك في لندن دراسة بمشاركة علماء من جامعات ألمانية وإسبانية، أكدت أن تناول التوت قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجد الباحثون أن المشروب الصيفي البارد من التوت يحافظ على الأوعية الدموية صحية ويساعد على تحسين الدورة الدموية.

وقام الباحثون بفحوصات دم وبول للمشاركين قبل شربهم العصير، وبعد ساعتين من شربه، وبعد يوم من ذلك، وكشفت النتائج لدى المشاركين الذين استهلكوا مشروب التوت، بعد ساعتين، تمددا أفضل للشرايين بواسطة التدفق (FMD)، وهو اتساع الشريان عند زيادة تدفق الدم، ما يعد مؤشرا على صحة بطانة الأوعية الدموية.

ويعتقد الباحثون أنه إذا كان التوت قادرا على تغيير تمدد الشرايين لفترة كافية، فإنه سيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 15%.

وأظهر تحليل آخر أن هناك زيادة ملحوظة في مستويات مركب اليوروليثين "urolithin" الأيضي للمشاركين مع تحسن تمدد الشرايين، وهذه العملية تنتج بفضل بكتيريا الأمعاء، حيث يقوم الجسم بالاستجابة لمادة كيميائية موجودة في التوت معروفة باسم "ellagitannins".

وتضاف هذه النتائج إلى القائمة المتزايدة من الأدلة بشأن فوائد استهلاك التوت وخاصة الأحمر.

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