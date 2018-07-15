أسرى النقب يناشدون المؤسسات الإنسانية الوقوف إلى جانبهم

ناشد أسرى "فتح" في سجن النقب كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والطبية التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياستها القمعية بحق الأسرى في السجن، والعمل على تحسين ظروف اعتقالهم.

وقال الأسير المحرر محمود حلمي علاونة (21 عاما) من جنين، لحظة الإفراج عنه، بعد أن أمضى ثلاث سنوات ونصف في سجون الاحتلال، إن سلطات الاحتلال تواصل حرمان الأسرى المرضى من العلاج الطبي اللازم، خاصة في ظل انتشار الأمراض المزمنة، إضافة لانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام.

وأشار إلى تصعيد سياسة الإهمال الطبي المتعمد من خلال اقتصار العلاج المقدم للأسرى المرضى على المسكنات، مبينا أن عددا كبيرا من الأسرى في سجن النقب يعانون من أمراض السكري، والضغط، والقلب، وناشد باسم أسرى "فتح"، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الوقوف إلى جانبهم والضغط على الاحتلال لوقف معاناتهم.

ويذكر أن حركة "فتح" وفعاليات جنين نظمت، الليلة، حفل استقبال للأسير المحرر علاونة