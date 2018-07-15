زيت جوز الهند لعلاج تشققات القدمين

تشققات القدمين من المشاكل التي يعاني منها الكثيرون وتعرضه للإحراج والتوتر، فقد يكون ذلك بسبب جفاف شديد في القدمين أو عدم لاعتناء بنظافتهما وترطيبهما يوميا، وفقا لما ذكره موقع top10homeremedies وصفة جوز الهند لعلاج تشققات القدمين.

يعتبر زيت جوز الهند من أفضل علاجات تشققات القدمين، حيث إنه يحتوى على عناصر غذائية وخصائص مرطبة، كما أنه يحارب الالتهابات الفطرية والبكتيرية، وذلك عن طريق عدة خطوات وهى:

1: نقع القدمين في مياه دافئة وتنظيفها جيدا باللوف.

2: تجفيف القدمين جيدا بمنشفة قطنية.

3: تدليك القدمين بزيت جوز الهند.

4: ارتداء جوارب قطنية في القدمين إثناء الليل.

5: في اليوم الثاني ننزع الجوارب القطنية ونقوم بغسل القدمين بالمياه الفاترة.

تكرر هذه العملية كل يوم قبل النوم حتى تساعد على ترطيب القدمين، ومن الممكن استبدال زيت جوز الهند بزيت الزيتون أو زيت اللوز، حيث تحتوى هذه الزيوت أيضا على نسبة كبيرة من الفيتامينات والخصائص التي تساعد على ترطيب وتنظيف البشرة.