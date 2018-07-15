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تويتر يوقف حسابات روسية دعمت ترامب

  • فلسطين اليوم
  • 21:27 - 15 يوليو 2018
تويتر تويتر
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أوقف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حسابين مرتبطين باثني عشر ضابط مخابرات روس وجه لهم المحقق الخاص روبرت مولر اتهامات بتدخلهم في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

 

ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات يوم الجمعة إلى 12 ضابطا في المخابرات الروسية باختراق شبكات كمبيوتر للحزب الديمقراطي في 2016 في أكثر اتهام تفصيلا ومباشرة من الولايات المتحدة لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لمساعدة الجمهوري دونالد ترامب.

 

وقال تويتر السبت إنه علق الحسابين اللذين ورد ذكرهما في لائحة الاتهام التي تزعم وجود مؤامرة واسعة النطاق لتنفيذ عملية اختراق متطورة ونشر وثائق على مراحل. حسب رويترز.

 

وقال متحدث باسم تويتر في بيان يوم السبت إن" الحسابين اللذين علقا لارتباطهما بشبكة حسابات سبق أن تم وقفها لعملها بشكل يمثل انتهاكا لقواعدنا".

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