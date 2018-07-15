فرنسا تتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

توج المنتخب الفرنسي، بلقب كأس العالم على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم في ملعب "لوجنيكي" بروسيا.

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي، ماريو ماندزوكيتش"هدف ذاتي" وأنطوان جريزمان "ركلة جزاء" وبول بوجبا وكيليان مبابي في الدقائق "18 و38و59 و65" بينما أهداف المنتخب الكرواتي من توقيع إيفان بيريسيتش وماريو ماندزوكيتش في الدقائق "28 و69". من زمن اللقاء.

وحقق المنتخب الفرنسي لقبه الثاني في كأس العالم منذ الجيل الذهبي لديوك في 1998.

بدأ المنتخب الكرواتي، اللقاء بصورة أفضل من نظيره الفرنسي بالاستحواذ على الكرة وسط هدوء وحذر من الديوك.

ولم يستطع المنتخب الفرنسي الخروج من منطقته بعد 10 دقائق من اللقاء بسبب الضغط العال من نظيره الكرواتي الذي يرغب في تسجيل هدف الأسبقية.

وافتتح المنتخب الفرنسي، التسجيل عن طريق ماريو ماندزوكيتش بالخطأ في الدقيقة "18" من ركلة ثابتة نفذها أنطوان جريزمان.

ونجح إيفان بيريسيتش، لاعب انتر ميلان الإيطالي، في معادلة النتيجة لكرواتيا في الدقيقة "28" من زمن اللقاء بعدما استلم كرة من زميله فيدا داخل منطقة الجزاء وراوغ نجولوكانتي وسدد تسديدة صاروخية على يسار لوريس.

وسجل أنطوان جريزمان، الهدف الثاني لفرنسا من ركلة جزاء احتسبت بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بعد لمسة يد إيفان بيريسيتش الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة "38" من زمن اللقاء.

وأضاع ريبيتش، فرصة التعادل لكرواتيا بعد عرضية من سترينيتش في الدقيقة "40" بعدما سدد برعونة في يد الحارس هوجو لوريس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا على كرواتيا بهدفين لهدف في شوط استحوذ عليه زملاء لوكا مودريتش بينما رفقاء جريزمان لعبوا على الهجمات المرتدة.

وبدأ المنتخب الفرنسي الشوط الثاني بنفس سياسية الأول باللعب على الهجمات المرتدة مع سيطرة نظيره الكرواتي على الكرة.

وجاءت أول فرصة في الشوط الثاني من فرنسا بعدما سدد أنطوان جريزمان تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة "47"

وتألق هوجو لوريسن حارس فرنسا في تسديدة صاروخية من أنتي ريبيتش في الدقيقة "48" من داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى بعد تمريرة رائعة من إيفان راكيتيتش.

وتصدى دانييل سوباسيتش، حارس كرواتيا لانفراد كيليان مبابي الذي استلم تمريرة رائعة من بول بوجبا واستغل سرعته من الجبهة اليمنى وراوغ فيدا لكن حارس موناكو منعه من الهدف الثالث لديوك في الدقيقة "52".

وسجل بول بوجبا الهدف الثالث لفرنسا من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى وسط ارتباك دفاعي من كرواتيا في الدقيقة "59".

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الرابع لفرنسا من تسديدة رائعة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة "65".

وقلص ماريو ماندزوكيتش، النتيجة لكرواتيا في الدقيقة "69" بعد خطأ ساذج من حارس فرنسا، هوجو لوريس.

وصلت الدقيقة 80 من زمن اللقاء وسط تقدم لفرنسا على كرواتيا "4-2" بفضل الهجمات المرتدة بينما المنتخب الكرواتي ملك الكرة لكن الديك الفرنسي دافع بصورة رائعة.

وأهدر بول بوجبا فرصة تسجيل الهدف الخامس عندما استلم عرضية من مبابي في الدقيقة "93" من ركلة ثابتة لكنه فشل في السيطرة على الكرة أمام شباك كرواتيا.

وانتهى اللقاء بفوز الديوك الفرنسية على ناريين كرواتيا "4-2" في مباراة مثيرة من قبل المنتخبين.