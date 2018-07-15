"إسرائيل" تحكم على ممثل منظمة "تيكا" التركية بالسجن 9 سنوات

حكمت محكمة الاحتلال بالسجن 9 سنوات على المواطن محمد مرتجى ممثل وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في غزة، بعد إدانته بتمويل حركة حماس.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد أدين مرتجي "بالحصول على أموال من المنظمة وتحويلها لصالح حركة حماس وأنشطتها في قطاع غزة".

واعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك"، مرتجى في 12 فبراير/ شباط من العام الماضي في معبر بيت حانون "إيريز" شمالي قطاع غزة حيث كان مغادراً إلى تركيا بعد حصوله على تصريح مغادرة من السلطات الإسرائيلية المختصة، إذ كان من المفترض أن يحضر في تركيا الاجتماع التدريبي السنوي الذي تنظمه 'تيكا' التابعة لرئاسة الوزراء في العاصمة أنقرة لمنسقيها وموظفيها المحليين.

ووجهت سلطات الاحتلال لمرتجى تهما عدة "العمل مع حركة حماس، وعضوية منظمة معادية، والتواصل مع جواسيس أجانب، وإعداد مؤامرة للإضرار بأمن الدولة"، على حد قولهم.

ويعمل مرتجى منذ عام 2012، منسقا لـ"تيكا" في قطاع غزة، وهو متزوج ولديه 4 أبناء.