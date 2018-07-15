هندي "يقصّ" أظافره بعد 66 عاماً

قص رجل هندي أظافر يده بعدما تركها 66 سنة، واستطاع أن يدخل من خلالها موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عام 2014.

ونقلت «سكاي نيوز» أن شريدار شيلال البالغ من العمر 82 عاماً، ترك أظافره تصل إلى طول قدر بـ6 أمتار.

وتولى طبيب في نيويورك قص أظافر الرجل.

وبدأت مسيرة الرجل الهندي لإطالة أظافره حين كان تلميذاً في المدرسة وتسبب بكسر ظفر أستاذه. ووبخ المدرس وقتها تلميذه بشدة، وقال إنه لا يعرف الجهد الذي يحتاج إليه الإنسان حتى يطيل ظفره، ومنذ ذلك اليوم قرر أن يخوض التجربة.

ويقول شيلال إنه شعر بالحزن حين أزيلت أظافره، لكن أبدى سعادة حين تذكر أنها ستظل معروضة أمام زوار متحف أميركي.

ولم تسجل أي موسوعات سابقة أظافر أطول من أظافر شيلال.