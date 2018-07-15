آليات الاحتلال تهدم منزلين في خربة المراجم جنوب نابلس

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الاحد، منزلين في خربة المراجم جنوب شرق نابلس، بدعوى اقامتهما في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية ان المنزلين يعودان للمواطنين معروف مسلم أمين شرابي، علما ان المنزلين مبنيان منذ عشرات السنوات ولكن تم ترميمهما قبل نحو عام.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة كوسيلة لتضييق الخناق عليهم واجبارهم على ترك اراضيهم ومنازلهم والرحيل عنها، وفي الوقت ذاته تشجع المستوطنين على البناء فوق اراضي الفلسطينيين وتوفر لهم كافة المساعدات والخدمات اللازمة.