الحكم على مرتجى مدير تيكا التركية بالسجن 9 سنوات

قضت محكمة "إسرائيلية"، الأحد، على متعاقد مع مؤسسة "تيكا" التركية بالسجن فعليا 9 سنوات و18 شهرا مع وقف التنفيذ بتهم من بينها "العضوية في حركة حماس"، و"تقديم مساعدات للفلسطينيين في غزة".

وأصدرت ما تسمى بالمحكمة المركزية الإسرائيلية، ضد الفلسطيني محمد مرتجى مدير مؤسسة تيكا التركية، وسيجري النظر من قبل طاقم الدفاع عن مرتجى في القرار، وتدارسه قبل تقرير كيفية الرد عليه.

وقال المحامي خالد زبارقة، إن المحكمة الإسرائيلية أدانت مرتجى بسبعة تهم من بين 21 تهمة وجهتها النيابة الإسرائيلية إليه بعد اعتقاله أوائل العام 2017.

وأوضح أن التهم التي تم إدانته موكله بها تشمل "العضوية في حركة حماس، وتوجيه عناصر من حماس للاستفادة من مساعدات (تيكا) في الفترة ما بين 2014-2015، والنشاط في مؤسسة (IHH) التركية، وتوزيع مساعدات على المحتاجين زمن الحرب، وتوزيع سلات غذائية على المحتجين في غزة، وتنظيم حفلات زفاف جماعي لفلسطينيين في غزة".